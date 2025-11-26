Jovem de 18 anos é preso em Campo Grande por posse de pornografia infantil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu em flagrante um indivíduo de 18 anos por posse de pornografia infantil na manhã desta terça-feira (25) em Campo Grande. A prisão aconteceu no Bairro Coophavilla II, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Investigações indicam que o jovem já respondia no estado de São Paulo por atos infracionais similares a crimes graves como estupro de vulnerável, indução ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo menores. Conforme apurado, os crimes aconteceram de forma virtual, tendo como vítima uma menina de 12 anos. Na residência do investigado, a polícia apreendeu diversos dispositivos eletrônicos que continham arquivos e vídeos contendo pornografia infantil.

O autor utilizava manipulação digital e ameaças psicológicas para coagir a vítima à automutilação e à prática de atos libidinosos.

O indivíduo está à disposição da Justiça após a autuação em flagrante na DEPCA, contando com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ) durante a operação.