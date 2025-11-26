Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Jovem de 18 anos é preso em Campo Grande por posse de pornografia infantil

Vítima de 12 anos sofria manipulação digital e ameaças psicológicas para automutilação e atos libidinosos

Ana Lorena Franco

O investigado já respondia por estupro de vulnerável e indução ao suicídio em São Paulo - Reprodução/PCMS
O investigado já respondia por estupro de vulnerável e indução ao suicídio em São Paulo - Reprodução/PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu em flagrante um indivíduo de 18 anos por posse de pornografia infantil na manhã desta terça-feira (25) em Campo Grande. A prisão aconteceu no Bairro Coophavilla II, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Investigações indicam que o jovem já respondia no estado de São Paulo por atos infracionais similares a crimes graves como estupro de vulnerável, indução ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo menores. Conforme apurado, os crimes aconteceram de forma virtual, tendo como vítima uma menina de 12 anos. Na residência do investigado, a polícia apreendeu diversos dispositivos eletrônicos que continham arquivos e vídeos contendo pornografia infantil.

O autor utilizava manipulação digital e ameaças psicológicas para coagir a vítima à automutilação e à prática de atos libidinosos.

O indivíduo está à disposição da Justiça após a autuação em flagrante na DEPCA, contando com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ) durante a operação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos