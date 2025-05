Jovem de 20 anos é morto com 12 tiros em frente de casa no Bairro Tiradentes

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (12), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande (MS). A vítima, identificada como Antônio Ricardo da Silva de Jesus Honório, foi baleada em frente à própria residência, localizada na Rua da Flauta.

Segundo o boletim de ocorrência, Antônio foi atingido por pelo menos 12 disparos de arma de fogo. Após o ataque, vizinhos ouviram os tiros, saíram para verificar a situação e ainda conseguiram socorrê-lo, levando-o ao Centro Regional de Saúde (CRS) da região.

No entanto, ao dar entrada na unidade, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local do atendimento médico para registro da ocorrência.

Ficha criminal

Antônio Ricardo Silva de Jesus Honório já tinha várias passagem pela polícia por crimes de roubo em Campo Grande. Ele também foi denunciado em 2024 por sequestro do condutor de um Honda City, no qual rodou com comparsas até abandoanr a vítima na saída para Três Lagoas.

Antônio também tem passagens por tráfico de drogas, receptação, furto, dano e adulteração de veículo. De acordo com a polícia não é possível ainda, ligar o assassinato a alguns destes crimes.

Investigação do Homicídio

O autor dos disparos fugiu imediatamente após o crime, antes da chegada da polícia. Na cena do crime, foram recolhidos três projéteis, que serão analisados pela perícia.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e o caso foi registrado como homicídio simples. A Polícia Civil já iniciou a investigação e trabalha para identificar o autor do crime, que permanece foragido até o momento.