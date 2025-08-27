Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Jovem é baleado por amigo durante passeio de moto em Nova Andradina

Polícia apreendeu arma e drogas próximo à residência do autor

Ana Lorena Franco

O autor do disparo ainda não foi localizado - Reprodução/PCMS
O autor do disparo ainda não foi localizado - Reprodução/PCMS

Um jovem de 21 anos foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto trafegava de motocicleta em Nova Andradina e permanece internado no Hospital Regional. O caso foi registrado nesta segunda-feira (25) e, inicialmente, a vítima afirmou não saber quem efetuou os disparos, mas investigações da Polícia Civil apontaram que o tiro partiu do próprio amigo de 19 anos que estava na garupa da moto.

Durante as buscas, os policiais localizaram próximo à residência do suspeito um revólver calibre .32 com duas munições, além de 12 porções de maconha já embaladas para venda e um tablete maior da droga que seria fracionado.

A vítima segue internada, sem risco de morte e o autor do disparo ainda não foi localizado e continua sendo procurado pelas autoridades. Os envolvidos devem responder por tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, lesão corporal e comunicação falsa de crime.

*Com informações da PMMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos