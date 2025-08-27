Jovem é baleado por amigo durante passeio de moto em Nova Andradina

Um jovem de 21 anos foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto trafegava de motocicleta em Nova Andradina e permanece internado no Hospital Regional. O caso foi registrado nesta segunda-feira (25) e, inicialmente, a vítima afirmou não saber quem efetuou os disparos, mas investigações da Polícia Civil apontaram que o tiro partiu do próprio amigo de 19 anos que estava na garupa da moto.

Durante as buscas, os policiais localizaram próximo à residência do suspeito um revólver calibre .32 com duas munições, além de 12 porções de maconha já embaladas para venda e um tablete maior da droga que seria fracionado.

A vítima segue internada, sem risco de morte e o autor do disparo ainda não foi localizado e continua sendo procurado pelas autoridades. Os envolvidos devem responder por tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, lesão corporal e comunicação falsa de crime.

*Com informações da PMMS