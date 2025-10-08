Jovem é executado a tiros após briga na Capital

A Polícia Militar prendeu, em menos de três horas, cinco homens envolvidos na execução de um jovem de 22 anos, morto a tiros na noite de terça-feira (7) no bairro Oiti, em Campo Grande. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, sendo dois na cabeça e um no tórax.

De acordo com o Batalhão de Choque, o crime foi resultado de um acerto de contas após uma briga ocorrida no dia anterior, na qual a vítima se desentendeu com outro homem. O grupo, formado por cinco pessoas, teria planejado o encontro em uma praça no bairro Maria Aparecida Pedrossian, onde o homicídio foi executado.

Durante a ação, o atirador — que já tinha passagem pela polícia — efetuou os disparos de dentro de um veículo, enquanto os demais participantes davam apoio. Após diligências, o Choque localizou o primeiro suspeito, que confessou o crime e revelou os nomes dos cúmplices.

Os outros quatro suspeitos foram encontrados em uma residência no bairro Cabreúva, onde, segundo a PM, chegaram a comemorar o assassinato. Todos foram presos em flagrante e encaminhados à Depac Cepol.

A arma do crime, um revólver com três cápsulas deflagradas e quatro intactas, foi apreendida.

Segundo o tenente-coronel Rigoberto Rocha, comandante do Batalhão de Choque, responsável pela operação, os envolvidos têm entre 20 e 23 anos, e apenas o atirador possuía antecedentes criminais.

“Foi uma ação rápida, com apoio da comunidade. Em poucas horas conseguimos identificar e prender todos os envolvidos, além de apreender a arma e o veículo utilizados no crime”, destacou o comandante do Batalhão de Choque.