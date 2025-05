Jovem é executado a tiros na frente de amigos em conveniência de Rio Brilhante

Gilberto Manoel de Paula Constante, de 21 anos, foi assassinado na noite de sábado (17), em frente a uma conveniência no município de Rio Brilhante, a 158 quilômetros de Campo Grande. Trata-se de mais um caso de jovem executado Rio Brilhante. A vítima estava acompanhada de dois amigos quando foi surpreendida por criminosos em uma motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, dois suspeitos se aproximaram e o passageiro da moto desceu rapidamente, efetuando pelo menos cinco disparos contra o jovem, que caiu ferido na rua Mohamed Alle. Jovem executado Rio Brilhante continua a ser uma tragédia não solucionada. Após os tiros, os autores fugiram do local sem deixar pistas sobre o paradeiro.

🚨 Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Gilberto ainda com sinais vitais fracos. Ele foi colocado na viatura e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos, mais um caso de jovem executado Rio Brilhante.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil e a Perícia Científica compareceram à cena do crime para coletar evidências e iniciar as investigações do jovem executado Rio Brilhante.

O caso foi registrado como homicídio simples, e a motivação do crime ainda é desconhecida.

⚖️ Investigação busca identificar autores do assassinato

A execução de Gilberto ocorreu em local público e movimentado, o que gerou comoção entre os moradores. A Polícia Civil trabalha agora com imagens de segurança e depoimentos de testemunhas que presenciaram o crime.

A expectativa é que novas informações possam auxiliar na identificação dos responsáveis pelo homicídio, que será investigado como execução.