Jovem é preso em flagrante após caso de violência doméstica em Três Lagoas

Um homem de 22 anos foi preso na tarde de sexta-feira (16), em Três Lagoas, após ser acusado de agredir e ameaçar a companheira durante uma discussão. Segundo o relato da vítima, ele teria arremessado um copo que a atingiu na cabeça, além de empurrá-la e fazer ameaças com uma faca.

O caso é investigado como violência doméstica e foi atendido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município. A vítima relatou que mantinha relacionamento com o suspeito há cerca de três anos e afirmou que já havia um histórico de agressões verbais e físicas, que teriam se intensificado recentemente.

Agressão teria ocorrido após discussão

De acordo com as informações repassadas à polícia, no dia do episódio o casal discutiu e o homem teria ofendido a mulher antes de jogar um copo contra ela. O objeto teria atingido a cabeça da vítima. Na sequência, ele ainda teria empurrado a companheira.

Ainda conforme o relato, o suspeito passou a ameaçá-la de morte com uma faca. A vítima apresentava lesões consideradas compatíveis com o que foi descrito na denúncia.

Vítima pediu medida protetiva

Após o episódio, a mulher procurou atendimento na delegacia e solicitou medidas protetivas, alegando medo por sua integridade física. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS