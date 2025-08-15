Jovem é preso em flagrante por passar dinheiro falso em comércios na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta quinta-feira (14), um homem de 19 anos, suspeito de tentar passar notas falsas em diversos estabelecimentos comerciais da 4ª Área da Capital, região do Anhanduizinho.

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), os policiais receberam denúncia sobre a ação do suspeito e iniciaram a investigação na região, identificando vítimas e obtendo imagens que mostravam as roupas e a aparência do criminoso.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o criminoso, identificado como Gabriel Ferreira da Silva, havia solicitado um veículo de aplicativo até sua casa, localizada na Avenida Marginal Bálsamo, no Núcleo Habitacional Universitárias. As equipes foram até o local e o encontraram com as mesmas roupas usadas durante os crimes e em posse de diversas cédulas falsas.

As cédulas apresentavam grande semelhança com as originais, sendo identificáveis como falsas apenas com equipamentos específicos, como luz ultravioleta ou canetas detectoras químicas. Questionado, Gabriel confessou ter fabricado as notas naquela manhã e utilizado-as para realizar compras em comércios locais.

O suspeito possui histórico criminal, tendo sido preso em 22 de julho de 2025, indiciado por roubo impróprio em inquérito conduzido pela DERF. Gabriel foi preso em flagrante e apresentado na delegacia junto com as cédulas apreendidas.

*Com informações da PCMS