Homem de 26 anos é esfaqueado pela ex-mulher em Três Lagoas

Um jovem de 26 anos foi esfaqueado pela ex-esposa no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, na tarde de quinta-feira (28). Mesmo ferido, ele surpreendeu a Polícia Militar ao se recusar a denunciar a agressora, afirmando que desejava poupá-la.

Dinâmica do crime

Segundo o relato da vítima, ele foi até a residência da ex-companheira acompanhado da filha para entregar uma costela bovina. Ao se aproximar do muro do imóvel, foi surpreendido com um golpe de faca desferido pela mulher, que atingiu seu braço direito.

Ferido, o rapaz buscou ajuda em seu local de trabalho, uma secretaria da Prefeitura Municipal onde havia iniciado as atividades há apenas dois dias. No prédio, recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para a UPA, consciente e estável.

Tentativa de proteger a agressora

Apesar da gravidade da situação, o jovem não revelou o endereço onde ocorreu o crime nem o nome da autora, o que dificultou a ação policial. Aos agentes, afirmou apenas que pretendia proteger a ex-esposa.

Investigações

Atualmente, a vítima cumpre pena em regime semiaberto. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou a suspeita. O caso foi registrado como lesão corporal na Polícia Civil e seguirá em investigação.