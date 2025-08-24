Polícia prende jovem ligado a triplo homicídio e foragido por violência doméstica em Três Lagoas

Na manhã da última sexta-feira (22), a Polícia Civil de Três Lagoas, em ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), a 3ª Delegacia de Polícia e com apoio da Polícia Militar, prendeu um jovem de 22 anos que estava foragido da Justiça.

Além do mandado de prisão preventiva já expedido, o suspeito foi flagrado descumprindo medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira. As diligências tiveram início por volta das 9h, após denúncias de que ele já havia agredido a vítima e poderia estar armado.

As buscas foram realizadas no local de trabalho e na residência do investigado, mas ele acabou localizado em frente à casa da vítima. Ao perceber a aproximação das equipes, tentou escapar pulando muros e invadindo casas vizinhas, porém foi capturado após cerco policial.

As investigações apontam que o jovem já havia sido apreendido em 2019, no Estado de São Paulo, por ato infracional relacionado a um triplo homicídio. Ele também possui antecedentes por resistência e desacato.

Encaminhado à DEPAC de Três Lagoas, permanece à disposição da Justiça. A prisão integra a Operação Shamar, deflagrada em todo o Brasil com foco no combate à violência contra a mulher e na proteção às vítimas.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp da Polícia Civil: (67) 99991-6698.