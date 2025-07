Jovem morre em colisão com ônibus na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Um motociclista de 18 anos morreu depois de bater em um ônibus no km 231 na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, no início da noite de terça-feira (1º). O acidente aconteceu nas proximidades da Fábrica de Celulose, no sentido Água Clara.

De acordo com informações preliminares, o rapaz trabalhava em uma empresa de logística. Ele trafegava pela rodovia quando ocorreu a colisão transversal.

O ônibus envolvido no acidente pertence a uma empresa que presta serviços de transporte de passageiros para companhias instaladas no município. Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto foi grave e causou a morte imediata do motociclista.

A equipe de resgate isolou a área até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos legais no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista do ônibus, de 46 anos, saiu ileso e foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado apontou resultado negativo para consumo de álcool (0,00 mg/l).

“O ônibus ocupou a pista contrária no momento da colisão. A rodovia precisou ser interditada por cerca de uma hora para o atendimento da ocorrência. As causas do sinistro seguem em análise”, explicou em nota a PRF.

Mais uma vítima

Este é o segundo acidente fatal envolvendo trabalhadores registrado nos entroncamentos da via próximos à fábrica. A primeira vítima foi uma mulher de 28 anos, morta em 2023, também em uma colisão ocorrida em um dos acessos à indústria.