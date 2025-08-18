Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SEGURANÇA PÚBLICA

Jovem morre esfaqueado ao defender cunhado em briga na Capital

Crime ocorreu no bairro Paulo Coelho Machado

Karina Anunciato

O número de homicídios dolosos registrado este ano é 3% maior que o mesmo período do ano passado (Foto: Reprosução/ PCMS)
O número de homicídios dolosos registrado este ano é 3% maior que o mesmo período do ano passado (Foto: Reprosução/ PCMS)

Um jovem de 26 anos morreu na madrugada de domingo (17) depois de ser esfaqueado no peito. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, conhecido como “Bigode”, tentava agredir o cunhado do jovem. Na tentativa de protegê-lo, o rapaz foi atingido pelos golpes de faca. O crime ocorreu no bairro Paulo Coelho Machado.

Segundo a polícia, o homem estava dormindo em casa quando ouviu uma discussão na rua e saiu para verificar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ele viu o suspeito indo em direção ao cunhado com a faca.

Ainda conforme o registro policial, a briga teria começado depois de duas garotas terem os barracos incendiados. O local é uma área de ocupação. O suspeito fugiu após o crime.

O rapaz chegou a ser socorrido e levado para a UPA Universitário, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como homicídio simples.

De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), só este ano foram 264 homicídios dolosos em Mato Grosso do Sul. O número é 3% maior que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 256 vítimas.

