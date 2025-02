Jovem que atropelou e matou atleta vai permanecer preso

Após audiência de custódia, realizada na manhã deste domingo (16), o motorista João Vitor Fonseca Vilela, de 22 anos, acusado de atropelar e matar a corredora Danielle Oliveira, de 41 anos, na rodovia MS-010, em Campo Grande, vai permanecer preso.

O jovem, que é estudante de Medicina em Campo Grande e natural de Goiás, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, no início da manhã de sábado (15). O universitário havia se negado a realizar o teste do bafômetro, mas a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, identificou que ele apresentava sinais físicos de embriaguez, além de encontrar latas de cerveja dentro do carro que ele dirigia.

A justiça acolheu o parecer favorável do Ministério Público para converter a prisão em flagrante de João Vitor em prisão preventiva.

Enquanto era realizada a audiência de custódia, no Fórum de Campo Grande, amigos da vítima Danielle Oliveira se mobilizaram em frente ao local com cartazes que pediam por justiça. O caso gerou grande comoção na cidade, principalmente entre atletas da corrida de rua. Vanessa se dedicou ao esporte para superar a morte da filha, vítima de câncer.