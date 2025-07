Jovens que completam 18 anos em 2025 têm até esta segunda para se alistar

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para o alistamento militar obrigatório de jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2025. A data também vale para mulheres que desejam ingressar voluntariamente no serviço militar, novidade implementada no ano passado.

Em Mato Grosso do Sul, os municípios de Campo Grande, Corumbá e Ladário estão entre os 28 do país com unidades habilitadas a receber jovens candidatas ao serviço feminino, que, embora voluntário na fase inicial, torna-se obrigatório após a incorporação.

Alistamento pode ser feito online

Para ambos os casos, o processo pode ser feito de forma digital, pelo site, ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar. É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Segundo o Ministério da Defesa, estão disponíveis 1.465 vagas para mulheres: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. No caso dos homens, o alistamento é obrigatório por lei.

Etapas do serviço militar

O recrutamento militar segue cinco etapas ao longo do ano: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. Desde 2003, o processo é unificado entre as três Forças Armadas.

Para o serviço feminino, além de completar 18 anos em 2025 (nascidas em 2007), as interessadas devem residir em um dos municípios tributários selecionados para a fase inicial do projeto.

*Com informações da Agência Brasil