Campo Grande

VAGA DE TRABALHO

JSL abre 100 vagas para motoristas em Ribas do Rio Pardo e amplia operação em MS

JSL amplia operação em Ribas do Rio Pardo e abre 100 vagas para motoristas em MS. Inscrições até 30 de setembro.

Adriano Hany

JSL amplia operação em MS e oferece novas vagas para motoristas em Ribas do Rio Pardo
JSL amplia operação em MS e oferece novas vagas para motoristas em Ribas do Rio Pardo. Foto: Divulgação / JSL

A JSL, considerada a maior empresa de serviços logísticos do país, está ampliando sua operação em Ribas do Rio Pardo (MS). A empresa abriu cerca de 100 vagas de emprego voltadas para motoristas. As inscrições seguem até 30 de setembro.

As oportunidades contemplam três funções: motoristas de tri-trem, para transporte de madeira; frete, responsável por levar colaboradores até os locais de trabalho; e veículos leves, também voltados ao transporte interno da operação.

Exigências e benefícios

As exigências variam de acordo com o veículo: categoria D com curso de transporte coletivo para ônibus e vans. Categoria E com curso de cargas indivisíveis para carreta. Também há a categoria B para veículos leves.

As inscrições podem ser feitas por WhatsApp, no número (64) 9 9981-5033, ou pelo link disponível no site da companhia.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece vale-alimentação, vale-refeição, planos de saúde e odontológico. Também oferece licenças maternidade e paternidade estendidas, acesso à plataforma Totalpass e clube de vantagens exclusivo. Os contratados também poderão utilizar a Universidade JSL, voltada para qualificação e aprendizado contínuo.

Feira de Empregabilidade

Paralelamente, a empresa participa nesta sexta-feira (29) da Feira de Empregabilidade do SEST SENAT, em Campo Grande, a partir das 9h. O evento será na unidade da Rua Raul Píres Barbosa, 1784 – Chácara Cachoeira.

Durante o evento, a JSL disponibilizará outras vagas, como operador de grua, soldador, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de caminhão a diesel e eletricista de autos. Os interessados poderão se inscrever diretamente com a equipe de Recursos Humanos. Poderão preencher ficha de participação e até iniciar processos seletivos, com etapas práticas previstas para setembro.

A empresa

Presente em todos os estados brasileiros e em mais seis países, a JSL reúne mais de 35 mil colaboradores e atua em 20 setores da economia. A empresa integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. Também participa de iniciativas como o Carbon Disclosure Project (CDP) e o Programa Brasileiro GHG Protocol, reforçando compromissos de responsabilidade socioambiental.

