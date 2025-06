Jucems aposta em IA para agilizar análise de abertura de empresas

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) deu um novo passo na modernização de seus serviços ao anunciar o uso de Inteligência Artificial (IA) na análise de processos de abertura, alteração e fechamento de empresas. A tecnologia, já utilizada em outros estados, promete reduzir falhas, acelerar a tramitação e facilitar o trabalho de contadores e empreendedores.

A novidade foi apresentada ao secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc, durante reunião do Conselho Administrativo da Jucems, realizada na última terça-feira (24). Segundo o presidente da entidade, Nivaldo Domingos da Rocha, a tecnologia será adaptada ao banco de dados de MS e deve estar disponível ao público em outubro.

Num primeiro momento, a IA atuará na análise de alterações contratuais, detectando inconsistências entre os dados inseridos e os documentos anexados. Quando encontra divergências, o sistema emite um alerta. O empresário pode corrigir ou seguir com o processo, que, caso mantenha problemas, será encaminhado a um auditor para revisão manual.

O recurso é resultado de um convênio entre nove Juntas Comerciais no âmbito da RedeSim Conectada, com apoio do Sebrae. Para o secretário Verruck, a medida reforça a segurança jurídica e a agilidade que o Estado busca na atração de novos negócios. A proposta é lançar oficialmente o sistema durante o Congresso da Fenaju, que será realizado em setembro, em Campo Grande.

Desafios e Avanços na Digitalização da Jucems

Mesmo com o avanço, há entraves no caminho. Uma nova portaria da Receita Federal que separa o registro do CNPJ do processo integrado de abertura preocupa a Jucems. Atualmente, o CNPJ é emitido junto ao registro da empresa. Com a mudança, o trâmite passaria a ser feito diretamente pela Receita, o que pode gerar atrasos.

Verruck sugeriu que o tema seja debatido no Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae e também levado à Fenaju para que haja articulação com o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, a fim de evitar retrocessos.

Impacto da Digitalização e Inteligência Artificial

A digitalização dos serviços da Jucems já mostra resultados práticos: entre janeiro e 18 de junho deste ano, o Estado registrou 6.507 novas empresas, superando os 5.727 registros do mesmo período de 2024. O uso da Inteligência Artificial pode ampliar ainda mais esse desempenho, consolidando Mato Grosso do Sul como ambiente favorável ao empreendedorismo.