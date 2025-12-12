Veículos de Comunicação
JUSTIÇA

Judiciário de MS ficará sem expediente em mais de 11% dos dias úteis de 2026

Calendário prevê 28 dias úteis sem atendimento

Fernando de Carvalho

Calendário prevê 28 dias úteis sem atendimento na Justiça de MS - Foto: Reprodução/TJMS
Calendário prevê 28 dias úteis sem atendimento na Justiça de MS - Foto: Reprodução/TJMS

O Judiciário de Mato Grosso do Sul ficará 28 dias úteis sem expediente ao longo de 2026, o que corresponde a 11,2% dos 250 dias úteis do ano. Em Campo Grande, esse total sobe para 29 dias úteis, elevando o percentual para 11,6%, por conta do feriado municipal de aniversário da cidade.

O calendário foi definido em portaria publicada no Diário da Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), e estabelece os feriados forenses e pontos facultativos válidos para o próximo ano.

Recesso concentra maior parte das suspensões

Dos 28 dias úteis sem atendimento em 2026, 13 estão concentrados nos períodos de recesso forense, entre 1º e 6 de janeiro e de 20 a 31 de dezembro. Durante esses intervalos, o expediente regular é suspenso, com funcionamento apenas do plantão judiciário.

Datas sem expediente ao longo do ano

Além dos feriados forenses, o TJMS não terá expediente nos seguintes dias em 2026:

  • 16, 17 e 18 de fevereiro (Carnaval e Quarta-feira de Cinzas);
  • 2 e 3 de abril (Semana Santa);
  • 21 de abril (Tiradentes);
  • 1º de maio (Dia do Trabalho);
  • 4 de junho (Corpus Christi);
  • 11 de agosto (Instituição dos Cursos Jurídicos);
  • 7 de setembro (Independência do Brasil);
  • 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida);
  • 30 de outubro (Dia do Servidor Público);
  • 2 de novembro (Finados);
  • 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra);
  • 8 de dezembro (Dia da Justiça).

Capital terá um dia útil adicional

Em Campo Grande, não haverá expediente no dia 26 de agosto, data do aniversário da cidade. A suspensão vale para a comarca da Capital e para a Secretaria do Tribunal de Justiça, acrescentando um dia útil ao total estadual.

Pontos facultativos exigem compensação

O calendário também estabelece quatro pontos facultativos em 2026: 20 de abril, 5 de junho, 10 de agosto e 7 de dezembro. Nessas datas, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o 25º dia do mês seguinte, conforme norma administrativa vigente.

Interior e plantão mantido

Nas comarcas do interior, os feriados instituídos por lei municipal serão observados conforme a legislação local.

Mesmo nos dias sem expediente regular, o plantão judiciário permanece em funcionamento, garantindo o atendimento de demandas urgentes.

*Com informações do TJMS

