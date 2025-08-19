Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

JUSTIÇA

Juíza manda Governo Federal reativar radares em rodovias sob pena de multa diária de R$ 50 mil

Decisão estabelece prazo para retomada do sistema após suspensão de contratos por falta de recursos

Fernando de Carvalho

Contratos foram suspensos por falta de orçamento - Foto: Reprodução/Agência Brasil
Contratos foram suspensos por falta de orçamento - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Os radares de velocidade das rodovias federais terão que voltar a operar imediatamente. A decisão é da juíza substituta Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, que fixou multa de R$ 50 mil por equipamento inoperante. A medida foi publicada na noite de segunda-feira (18) e cabe recurso.

Determinação judicial

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) terá 24 horas para notificar todas as concessionárias responsáveis a manter os radares em pleno funcionamento.

Caso não cumpra o prazo, o órgão também será multado no mesmo valor aplicado às empresas.

Risco de acidentes

Na decisão, a magistrada destacou que a suspensão compromete a segurança viária e já contribui para o aumento das mortes no trânsito. “Ou seja, em dose dupla, a União está abrindo mão de receitas e comprometendo a segurança viária, incentivando as altas velocidades nas rodovias e, por conseguinte, as mortes no trânsito já aumentaram”, escreveu Diana Wanderlei.

Contratos suspensos

Neste ano, o Dnit comunicou à Justiça Federal que suspendeu os contratos de manutenção por falta de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Segundo o órgão, seriam necessários R$ 364,1 milhões para manter o sistema em funcionamento, mas apenas R$ 43,36 milhões foram reservados.

A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito (Abeetrans) também informou que as concessionárias não conseguem manter a totalidade dos radares ativos sem contrato.

A entidade destacou ainda que, embora o custo de manutenção seja elevado, a arrecadação federal com multas ultrapassa R$ 1 bilhão por ano — valor muito acima da despesa necessária.

Prazos

O governo federal terá cinco dias para apresentar um planejamento de recursos orçamentários que assegure a execução do Acordo Nacional de Radares. O Dnit, por sua vez, deve informar em até 72 horas as consequências do apagão de radares e o valor exato necessário para cumprir a decisão.

*Com informações da Agência Brasil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos