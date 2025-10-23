Júlia & Rafaela lançam EP temático de Halloween com estética sombria e pegada sertaneja

A dupla sertaneja Júlia & Rafaela dá um passo ousado na carreira com o lançamento do EP Halloween, um projeto conceitual que une o sertanejo a uma estética sombria e cinematográfica.

Com quatro faixas inéditas — Zumbi, Vampiro, Assombração e Pesadelo —, o trabalho reforça a versatilidade das artistas, que decidiram romper com o convencional e apostar em um conceito artístico fora da caixa.

Gravado sob a produção musical de Cleyton Pekois, o projeto traz videoclipes dirigidos por Leandro Saucer, da Capim Filmes, que apostou em narrativas conectadas e visual impactante.

“Quando a gente ouviu Zumbi, pensamos: não tem como não lançar essa música agora. Era o momento certo de dar um passo a mais na carreira”, contou Júlia Mores durante coletiva em Campo Grande.

A ideia de associar o EP ao Halloween surgiu de forma espontânea, inspirada pelo gosto das irmãs por filmes de terror. “Queríamos fazer algo diferente, fora da caixa. O Halloween abre infinitas possibilidades criativas”, disse Rafaela.

Apesar da temática, elas explicam que as canções são atemporais. “Elas falam de sentimentos, de amor, de término, e podem ser ouvidas em qualquer época do ano”, completou Júlia.

Dupla durante coletiva de imprensa em Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O destaque do projeto é Vampiro, com participação especial de Guilherme e Benuto, que abraçaram o conceito e participaram ativamente do clipe. “Eles entraram de cabeça, deram várias ideias e se envolveram de verdade. Foi uma troca muito especial”, afirmou Júlia.

Além da sonoridade, a dupla mergulhou na interpretação. “A gente sempre gravou clipes ao vivo, mas esse foi o primeiro com atuação, com história. Descobrimos um lado artístico que nem sabíamos que tínhamos”, revelou Rafaela.

Radicadas em Campo Grande, Júlia & Rafaela afirmam que o Halloween é resultado direto da parceria entre os escritórios Tamo Play e Agroplay, que gerenciam suas carreiras.

“A gente quis estar à frente de tudo, desde o conceito até o marketing. Foi um mês intenso, mas valeu a pena ver o retorno do público”, destacou Júlia.

O EP Halloween será lançado hoje, às 20h, em todas as plataformas digitais, enquanto os clipes estreiam amanhã, ao meio-dia, no YouTube. Para os fãs sul-mato-grossenses, a dupla avisa: é só ficar sintonizado na programação da Massa FM Campo Grande, que o mais novo lançamento das irmãs Mores também estará no ar.