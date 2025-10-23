Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MÚSICA

Júlia & Rafaela lançam EP temático de Halloween com estética sombria e pegada sertaneja

Novo projeto da dupla, produzido por Cleyton Pekois e com clipes dirigidos por Leandro Saucer, traz quatro faixas autorais e participação de Guilherme e Benuto

Fernando de Carvalho

Novo projeto da dupla contêm quatro faixas inéditas de música - Foto: Reprodução/Rede Social
Novo projeto da dupla contêm quatro faixas inéditas de música - Foto: Reprodução/Rede Social

A dupla sertaneja Júlia & Rafaela dá um passo ousado na carreira com o lançamento do EP Halloween, um projeto conceitual que une o sertanejo a uma estética sombria e cinematográfica.

Com quatro faixas inéditas — Zumbi, Vampiro, Assombração e Pesadelo —, o trabalho reforça a versatilidade das artistas, que decidiram romper com o convencional e apostar em um conceito artístico fora da caixa.

Gravado sob a produção musical de Cleyton Pekois, o projeto traz videoclipes dirigidos por Leandro Saucer, da Capim Filmes, que apostou em narrativas conectadas e visual impactante.

“Quando a gente ouviu Zumbi, pensamos: não tem como não lançar essa música agora. Era o momento certo de dar um passo a mais na carreira”, contou Júlia Mores durante coletiva em Campo Grande.

A ideia de associar o EP ao Halloween surgiu de forma espontânea, inspirada pelo gosto das irmãs por filmes de terror. “Queríamos fazer algo diferente, fora da caixa. O Halloween abre infinitas possibilidades criativas”, disse Rafaela.

Apesar da temática, elas explicam que as canções são atemporais. “Elas falam de sentimentos, de amor, de término, e podem ser ouvidas em qualquer época do ano”, completou Júlia.

Dupla durante coletiva de imprensa em Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O destaque do projeto é Vampiro, com participação especial de Guilherme e Benuto, que abraçaram o conceito e participaram ativamente do clipe. “Eles entraram de cabeça, deram várias ideias e se envolveram de verdade. Foi uma troca muito especial”, afirmou Júlia.

Além da sonoridade, a dupla mergulhou na interpretação. “A gente sempre gravou clipes ao vivo, mas esse foi o primeiro com atuação, com história. Descobrimos um lado artístico que nem sabíamos que tínhamos”, revelou Rafaela.

Radicadas em Campo Grande, Júlia & Rafaela afirmam que o Halloween é resultado direto da parceria entre os escritórios Tamo Play e Agroplay, que gerenciam suas carreiras.

“A gente quis estar à frente de tudo, desde o conceito até o marketing. Foi um mês intenso, mas valeu a pena ver o retorno do público”, destacou Júlia.

O EP Halloween será lançado hoje, às 20h, em todas as plataformas digitais, enquanto os clipes estreiam amanhã, ao meio-dia, no YouTube. Para os fãs sul-mato-grossenses, a dupla avisa: é só ficar sintonizado na programação da Massa FM Campo Grande, que o mais novo lançamento das irmãs Mores também estará no ar.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos