Jums Atléticas reúne 538 atletas em Campo Grande

A Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems) abre nesta sexta-feira (28) a edição 2025 dos Jogos Universitários de Mato Grosso do Sul (Jums) Atléticas – seletiva que definirá os representantes do estado no Brasileiro Universitário do próximo ano, em Porto Seguro. O evento reúne 538 atletas de 19 atléticas em 14 modalidades e terá abertura no Centro Municipal de Treinamento (Cemte), em Campo Grande.

Segundo o coordenador-geral da federação, Lucas Camargo, 2025 tem sido um dos melhores anos da Fuems. Ele destacou o desempenho recorde do estado no Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizado em Natal, quando Mato Grosso do Sul conquistou 18 medalhas, além de troféus no JUBs Atléticas, em Goiânia, e no JUBs Praia.

“Foi o nosso melhor resultado em muitos anos. As universidades passaram a investir mais, especialmente com programas de bolsa-atleta, e a Fundesporte também passou a apoiar o esporte universitário”, afirmou.

O Jums Atléticas funciona como fase classificatória, reunindo atletas de instituições de todo o estado. As disputas serão realizadas em dois fins de semana, em espaços cedidos por parceiros como Universidade Federal de Mato Grosso do SUL (UFMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Fundação Municipal do Esporte (Funesp) e escolas municipais. Os campeões garantem automaticamente vaga na competição nacional.

A cerimônia de abertura inclui apresentações das cheerleaders BlueCats, da UFMS, e da bateria universitária Hematoma, da Medicina Uniderp. Camargo antecipou que o evento terá ainda uma disputa de cabo de guerra — modalidade que, nos JUBs, encerra o campeonato, mas que nesta edição foi escolhida para abrir a programação. “Queremos mostrar que é uma modalidade oficial e muito valorizada”, explicou.

O dirigente ressaltou que o trabalho da federação é sustentado por parcerias com universidades e órgãos públicos. Ele contou que começou como atleta, virou técnico e hoje atua na coordenação-geral, ao lado do presidente Ronaldo Monteiro. “É um trabalho árduo, mas movido pelo compromisso com o esporte universitário”, disse.

Camargo também comentou o estigma que ronda as atléticas, muitas vezes associadas apenas a festas. “Existe um movimento esportivo sério por trás. Hoje temos estrutura, resultados e atletas dedicados. Nosso papel é desmistificar essa visão”, afirmou.

A Fuems prevê crescimento das equipes participantes nos próximos anos e afirma que pretende ampliar o calendário estadual com novas modalidades e eventos.

