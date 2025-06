Justiça bloqueia R$ 30 milhões em bens de quadrilha alvo de operação da PF

Uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e o contrabando de cigarros do Paraguai teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal nesta quinta-feira (12), durante a deflagração da operação Terras Frágeis. A ação, coordenada pela Polícia Federal, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

As diligências ocorreram em Itaquiraí, Iguatemi e Coronel Sapucaia (MS), além de Douradina, Icaraíma e Palotina, no Paraná. O bloqueio judicial alcança patrimônios da quadrilha avaliados em até R$ 30 milhões, incluindo fazendas de alto valor, situadas nas regiões de Iguatemi e Coronel Sapucaia, que, segundo as investigações, foram adquiridas com recursos provenientes de atividades ilícitas.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, eletrônicos, veículos, embarcações, armas de fogo, gado e outros bens de alto valor. Dois indivíduos acabaram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal informou que o principal objetivo da operação é enfraquecer financeiramente o grupo, retirando sua capacidade de articulação e continuidade das atividades criminosas.

As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal da 3ª Região, responsável por conduzir o inquérito. Segundo os investigadores, a quadrilha atuava em território nacional com ramificações transnacionais, aproveitando-se da faixa de fronteira para o escoamento de mercadorias ilegais. A operação Terras Frágeis representa mais uma etapa do combate às organizações que se beneficiam da fragilidade nas fronteiras brasileiras.

Outras fases da investigação devem ocorrer nos próximos meses, conforme o avanço da análise dos materiais apreendidos. A Polícia Federal reforça que o enfrentamento ao crime organizado exige estratégias contínuas de sufocamento financeiro, aliado à cooperação entre as forças de segurança.

