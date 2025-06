Justiça dá 180 dias para Águas Guariroba substituir tubulações de amianto

A Justiça determinou que a Águas Guariroba, responsável pelo abastecimento de água em Campo Grande, substitua todas as tubulações de cimento-amianto em até 180 dias. A decisão foi garantida com tutela de urgência na Ação Civil Pública ajuizada em 2024 pela 42ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Isso cumpre a ADI 3937 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu o uso do material devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente.

Na sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve integralmente a decisão de primeira instância. Eles impuseram a remoção completa dos tubos de amianto do sistema de distribuição sob pena de multa diária. Esta medida reforça a necessidade de agir com urgência para evitar a exposição da população a fibras cancerígenas.

Resposta da Águas Guariroba

Em nota, a Águas Guariroba anunciou que recorrerá da decisão. Eles argumentam que já substituem tubulações desde 2001 e acumulam 196 quilômetros de rede trocada por PVC e PEAD. A empresa ressaltou ainda que a finalização dos trabalhos depende de aditivo contratual a ser firmado com a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg).

A concessionária destacou que realiza, anualmente, mais de 206 mil análises de qualidade da água, seguindo as normas da Portaria 888/2021 e o Decreto 5.440/2005. Os relatórios atestam índice de potabilidade entre 98,61% e 99,57%, considerado excelente.

Nota na íntegra