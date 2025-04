Justiça decide que ações sobre venda da Eldorado serão julgadas em Três Lagoas

Agora, a definição da competência favorece parcialmente ambas as partes. A Paper Excellence buscava transferir o caso para Mato Grosso do Sul, retirando-o da alçada do TRF da 4ª Região (TRF-4), onde as ações vinham sendo analisadas pelo desembargador Rogério Favreto, que havia concedido liminar que impedia a transferência das ações da J&F para a Paper.

A disputa judicial é considerada um dos mais caros processos que se tem notícia na Justiça brasileira. O acordo original do negócio, no valor de R$ 15 bilhões para a compra da Eldorado, foi assinado em setembro de 2017 e não foi concluído por desentendimento das partes.

À noite serão seis unidades com plantonistas para atender as crianças nesta sexta-feira (4), na Capital

Ministro Gurgel de Faria – Foto: Gustavo Lima/STJ

Em dezembro do ano passado, o ministro Gurgel de Faria, do STJ, já havia concedido liminar determinando que os processos relacionados às terras fossem concentrados no TRF-3, com base na anterioridade de uma das ações.

IMBRÓGLIO

Atualmente, existem duas ações civis públicas em andamento sobre o caso. A mais antiga foi proposta pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores de Mato Grosso do Sul (Fetagri) no TRF-3. A segunda foi movida no TRF-4 pelo ex-prefeito de Chapecó (SC), Luciano Buligon (Republicanos). Ambas questionam a legalidade da compra da Eldorado pela Paper, com base na legislação de 1971 que limita a aquisição de imóveis rurais por empresas estrangeiras, mesmo com CNPJ registrado no Brasil.

A J&F, que detém 50,59% das ações da Eldorado, aceitou vender sua participação à Paper em 2017 por R$ 15 bilhões. No entanto, a transação não foi concluída. Em 2018, a Paper acionou a Justiça alegando que a J&F não colaborava para liberar as garantias necessárias à finalização do negócio. A J&F, por sua vez, sustenta que o contrato perdeu validade porque a compradora não cumpriu as condições exigidas.

Com a nova decisão do STJ, caberá ao juiz federal Roberto Polini, da 1ª Vara Federal de Três Lagoas, conduzir o julgamento das ações populares ligadas ao caso. A Paper ainda deve recorrer da liminar de Fraveto, mas deverá apresentar o pedido diretamente ao juízo de primeira instância em Mato Grosso do Sul.