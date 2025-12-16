Justiça determina circulação de 70% da frota de ônibus em Campo Grande durante greve

Em audiência realizada na tarde desta terça-feira (16), o desembargador César Palumbo Fernandes determinou que, durante a greve do transporte público em Campo Grande, pelo menos 70% da frota de ônibus esteja em circulação nos horários de maior movimento, garantindo atendimento à população e minimizando os prejuízos ao comércio local. A decisão estabelece regras específicas para os períodos da manhã, tarde e noite, e prevê multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento.

Segundo a determinação judicial:

Manhã (6h às 8h30): 70% da frota em operação;

70% da frota em operação; Entre 8h30 e 17h: 50% da frota;

50% da frota; Tarde (17h às 20h): 70% da frota;

70% da frota; Após 20h: 50% da frota em horário normal.

Durante a audiência, a Procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio, destacou que a prioridade é o cumprimento do direito trabalhista, enquanto se comprometem a acompanhar o processo e buscar entendimento das partes.