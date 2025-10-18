Veículos de Comunicação
Campo Grande

JUSTIÇA PARA SAÚDE!

Justiça determina que plano cubra equoterapia de paciente com TEA

Adriano Hany

Criança em sessão de equoterapia acompanhada por equipe multidisciplinar
Decisão judicial assegura acesso à equoterapia para beneficiários com TEA, mediante prescrição e laudos

A Justiça de Mato Grosso do Sul concedeu liminar que obriga um plano de saúde de Campo Grande a custear equoterapia para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Isso ocorre quando houver indicação médica, psicológica e fisioterápica. A medida resulta de ação civil pública ajuizada pela 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor do MPMS. Isso ocorreu após negativas de cobertura, sob o argumento de ausência do procedimento no rol da ANS.

Segundo o MPMS, a recusa viola direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e na Lei 13.830/2019. Esta Lei reconhece a equoterapia como método terapêutico com impactos positivos na autonomia, na comunicação e na qualidade de vida. A Promotoria também citou jurisprudência do STJ que afasta limitações indevidas a tratamentos prescritos por profissionais habilitados, ainda que não constem do rol da ANS.

A decisão foi proferida pela 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Esta determina que a operadora cesse imediatamente a negativa de cobertura para crianças e adolescentes com TEA. Isso ocorre desde que o pedido venha acompanhado dos laudos médicos, psicológicos e fisioterápicos. Em caso de descumprimento, incide multa diária de R$ 2.000,00 por beneficiário.

Impacto da Decisão e Ações do MPMS

Para o MPMS, o atraso na terapia compromete o desenvolvimento global. Além disso, pode agravar dificuldades de socialização e comunicação, com impactos funcionais e riscos de danos irreversíveis. A liminar, assim, garante continuidade do cuidado. Isso reduz barreiras de acesso à saúde.

Como Buscar seus Direitos

Serviço ao consumidor — Quem teve o tratamento negado deve reunir os laudos exigidos. Em seguida, deve procurar seus direitos junto à 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande ou ao Procon/MS.

