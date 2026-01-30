Justiça Eleitoral leva atendimento itinerante a Paraíso das Águas e Jaraguari

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, atendimentos itinerantes nos municípios de Paraíso das Águas e Jaraguari. A ação permite a emissão, transferência e regularização do título de eleitor, além da atualização de dados cadastrais.

Em Paraíso das Águas, o atendimento ocorre nos dias 2 e 3 de fevereiro, por meio da Carreta da Justiça, coordenada pela 48ª Zona Eleitoral. Na segunda-feira (2), o serviço será das 8h às 18h, e na terça-feira (3), das 8h às 16h.

A unidade móvel estará localizada na Rua Valdeci Feltrin, nº 793, Casa B, Jardim Bom Jesus. O atendimento é voltado a eleitores que precisam regularizar pendências ou realizar o primeiro cadastro eleitoral.

Já em Jaraguari, o atendimento será realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro, sob responsabilidade da 34ª Zona Eleitoral. A Carreta da Justiça ficará em frente à Prefeitura Municipal, na Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, Centro.