CIDADANIA

Justiça Eleitoral leva atendimento itinerante a Paraíso das Águas e Jaraguari

Serviços eleitorais estarão disponíveis entre os dias 2 e 6 de fevereiro

Arthur Ayres

Ação integra o programa TRE Perto de Você - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas
Ação integra o programa TRE Perto de Você - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, atendimentos itinerantes nos municípios de Paraíso das Águas e Jaraguari. A ação permite a emissão, transferência e regularização do título de eleitor, além da atualização de dados cadastrais.

Em Paraíso das Águas, o atendimento ocorre nos dias 2 e 3 de fevereiro, por meio da Carreta da Justiça, coordenada pela 48ª Zona Eleitoral. Na segunda-feira (2), o serviço será das 8h às 18h, e na terça-feira (3), das 8h às 16h.

A unidade móvel estará localizada na Rua Valdeci Feltrin, nº 793, Casa B, Jardim Bom Jesus. O atendimento é voltado a eleitores que precisam regularizar pendências ou realizar o primeiro cadastro eleitoral.

Já em Jaraguari, o atendimento será realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro, sob responsabilidade da 34ª Zona Eleitoral. A Carreta da Justiça ficará em frente à Prefeitura Municipal, na Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, Centro.

Na cidade, os atendimentos acontecem das 8h às 11h e das 13h às 17h. Os eleitores poderão acessar todos os serviços eleitorais básicos sem a necessidade de deslocamento até um cartório fixo.

As ações fazem parte do programa TRE Perto de Você, que leva os serviços da Justiça Eleitoral a diferentes regiões do Estado. A programação segue nos próximos dias, com atendimento previsto em Campo Grande, no Jardim São Conrado, no dia 7 de fevereiro.

*Com informações do TRE/MS

