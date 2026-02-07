Justiça mantém desconto de 10% no IPTU à vista em Campo Grande

A Justiça de Mato Grosso do Sul extinguiu a ação popular que questionava a cobrança do IPTU no exercício de 2026 em Campo Grande, sem análise do mérito. A decisão foi proferida pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, que reconheceu a inadequação da via eleita para discutir matéria tributária.

A ação foi proposta por Oswaldo Meza Baptista e alegava que o município teria promovido majoração real do IPTU por meio de atos administrativos, apesar de ter divulgado reajuste limitado à correção inflacionária de 5,32%. Segundo a inicial, os valores lançados nos carnês de 2026 superaram significativamente os do exercício anterior.

Pedidos e emendas à inicial

O autor pediu a nulidade de dispositivos legais e decretos municipais, a suspensão da cobrança da parcela do IPTU que excedesse a inflação e a inclusão de autoridades municipais no polo passivo. Em emendas, sustentou ilegalidade do aumento por decreto, apontou contradição entre Executivo e Legislativo e alegou indícios de fraude administrativa na aplicação do Perfil Socioeconômico Imobiliário.

Defesa do município

O município de Campo Grande contestou o pedido de tutela de urgência e defendeu a extinção do processo. Alegou que não houve aumento real do IPTU, mas apenas atualização monetária e correção cadastral de imóveis subtributados. Sustentou que o PSEI se aplica exclusivamente à taxa de lixo e que sua publicidade foi devidamente observada.