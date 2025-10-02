Famílias são responsáveis por manter túmulos conservados

Por unanimidade, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu que a Prefeitura de Campo Grande não é responsável pela manutenção, limpeza ou adequação de túmulos familiares em cemitérios municipais.

A decisão responde o recurso apresentado pelo município em ação que pedia indenização por danos morais e a realização de exumação no Cemitério Santo Amaro.

Segundo o relator, desembargador Luiz Antônio Cavassa de Almeida, a responsabilidade pela conservação dos jazigos cabe exclusivamente ao concessionário e a seus sucessores.

Ainda de acordo com o juiz, eventuais informações divergentes repassadas por funcionários do cemitério, embora “lamentáveis”, não configuram conduta ilícita capaz de gerar indenização.

Com a decisão, a condenação por danos morais imposta em primeira instância foi afastada. O colegiado ressaltou que o município responde apenas pela conservação das áreas comuns, como jardins e vias de acesso, e que houve divulgação oficial, via Diário Oficial, sobre a necessidade de adaptação dos túmulos às normas ambientais.

Por outro lado, a corte manteve o direito da família de realizar a exumação e novo sepultamento no jazigo adquirido, desde que observadas as exigências sanitárias previstas.