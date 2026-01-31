Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

JUSTIÇA

Justiça libera R$ 413 milhões em Requisições de Pequeno Valor

Mais de 13 mil beneficiários de ações previdenciárias e assistenciais receberão valores na 3ª Região

Karina Anunciato

Ao todo, 13.730 pessoas serão contempladas Foto: Digcap
Ao todo, 13.730 pessoas serão contempladas Foto: Digcap

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 413,2 milhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) na Justiça Federal da 3ª Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os recursos se referem a processos autuados em dezembro de 2025.

Do total liberado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), R$ 320,8 milhões dizem respeito a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadoria, auxílio-doença e pensões. Ao todo, 13.730 pessoas serão contempladas, em 10.533 processos.

Consulta e Pagamento de RPVs na 3ª Região

Segundo o TRF3, a consulta sobre a data em que os valores estarão disponíveis para saque pode ser feita diretamente no portal do tribunal, por meio do sistema de requisições de pagamento.

Notícias Relacionadas

Em âmbito nacional, o CJF autorizou a liberação de R$ 2,7 bilhões em RPVs, beneficiando 230.681 pessoas. Desse montante, R$ 2,2 bilhões correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais, distribuídas em mais de 108 mil processos.

As RPVs são valores devidos pela União após decisão judicial definitiva, com pagamento previsto em prazo mais curto do que o dos precatórios.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos