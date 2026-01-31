Justiça libera R$ 413 milhões em Requisições de Pequeno Valor

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 413,2 milhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) na Justiça Federal da 3ª Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os recursos se referem a processos autuados em dezembro de 2025.

Do total liberado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), R$ 320,8 milhões dizem respeito a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadoria, auxílio-doença e pensões. Ao todo, 13.730 pessoas serão contempladas, em 10.533 processos.

Consulta e Pagamento de RPVs na 3ª Região

Segundo o TRF3, a consulta sobre a data em que os valores estarão disponíveis para saque pode ser feita diretamente no portal do tribunal, por meio do sistema de requisições de pagamento.