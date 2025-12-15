Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ORDEM JUDICIAL

Justiça manda reclassificar e nomear candidatos de concursos da Agepen

Decisões obrigam MS a recalcular notas e reclassificar candidatos da Agepen, com possível nomeação retroativa.

Adriano Hany

Prédio público e lista de concurso ao lado de uma caneta, simbolizando reclassificação e nomeação na Polícia Penal
Editais publicados pelo governo cumprem ordens judiciais e alteram resultados de concursos da Agepen. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou editais que alteram resultados de concursos públicos da Agepen, hoje vinculada à estrutura da Polícia Penal. Isso ocorreu após decisões judiciais determinarem reclassificação e recálculo de notas de candidatos dos certames de 2015 e 2022. Segundo as publicações, as medidas foram adotadas pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Tais ações visam cumprir ordens que anularam reprovações administrativas, além disso, reposicionaram candidatos nas listas finais.

Os atos administrativos foram assinados pelos secretários Frederico Felini (SAD) e Antonio Carlos Videira (Sejusp), além do diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini. Ao mesmo tempo, os editais formalizam como o Estado aplicou as fórmulas previstas nos próprios concursos. Isso ocorreu para recalcular as médias finais após a intervenção do Judiciário.

O que mudou nos concursos da Agepen com as decisões

Em termos práticos, as decisões exigiram que resultados anteriores fossem revistos, sobretudo quando a eliminação ocorreu por ato considerado irregular. Dessa forma, notas foram recalculadas e, consequentemente, novas classificações passaram a valer para os candidatos contemplados. Por outro lado, os editais não tratam de uma revisão geral do concurso, e sim de correções direcionadas a casos específicos, conforme descrito nos documentos.

Concurso de 2015: reprovação anulada e possibilidade de posse retroativa

No caso do concurso iniciado em 2015 (Edital n. 1/2015), o Edital n. 180/2025 informou o cumprimento de decisão ligada ao processo nº 0823763-45.2023.8.12.0110. Tal decisão foi favorável ao candidato Silvano Stefanes dos Santos. A reprovação do candidato no Curso de Formação Profissional foi declarada nula, e o ato administrativo anterior foi apontado como ilegal, conforme a síntese apresentada no texto.

Além disso, foi determinado que a média fosse refeita. Caso a classificação necessária fosse atingida, o candidato deverá ser nomeado e, preenchidos os requisitos, empossado. Nesse ponto, um detalhe chamou atenção: a decisão mencionou que a nomeação e a posse podem ter data retroativa. Ou seja, alinhada ao momento em que, na visão judicial, a nomeação deveria ter ocorrido.

Recálculo de nota: como a média final foi refeita

Para cumprir a decisão, a média do Curso de Formação foi restabelecida e foram registradas notas máximas (100,00) em disciplinas citadas no edital, como Direitos Humanos, Segurança Física e Gerenciamento de Crises. A média de curso chegou a 92,93. Em seguida, a média das fases objetiva e de títulos (53,5) foi combinada com a nota do curso. A média final informada passou a 73,21, após aplicação da fórmula descrita no próprio certame.

Concurso de 2022: retificação de nota em Segurança e Custódia

Já o Edital n. 181/2025 abordou o concurso regido pelo Edital n. 135/2022. Isso ocorreu com cumprimento de decisão vinculada ao Recurso em Mandado de Segurança nº 73578 (2024/0181604-2), envolvendo a candidata Ana Isabella Silva Fernandes, na área de Segurança e Custódia (sexo feminino).

Conforme a publicação, a pontuação foi recalculada com 51 pontos na prova objetiva, 0,0 em títulos e 90,31 no curso de formação. Foram destacadas notas 100,00 em disciplinas como Direitos Humanos, Lei de Execução Penal e Primeiros Socorros. Assim, a média final indicada chegou a 70,65, o que, segundo o texto, garantiu a reclassificação da candidata entre as aprovadas.

O que os editais sinalizam

As publicações reforçam, de forma objetiva, que o Judiciário tem interferido quando entende que etapas administrativas eliminaram candidatos de modo irregular. Ao mesmo tempo, os editais mostram que, uma vez determinada a correção, o Estado é obrigado a refazer cálculos e ajustar classificações. Isso inclui efeitos práticos como nomeação e, em um caso, com possibilidade de retroatividade na data.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos