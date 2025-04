Justiça decreta prisão preventiva de acusada de triplo homicídio em Dourados

A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção de Oragilda Batista Fernandes, de 28 anos, acusada do triplo homicídio em Dourados, que vitimou Janaína Benites Amarilha, de 36 anos, sua filha, Mariana Amarilha Paula, de um ano, e Liria Isnarde Batista, de 76 anos.

O crime ocorreu na última segunda-feira (30/03), e a decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (02/04) no Fórum do município.

A suspeita permanece detida na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e deve ser transferida para uma penitenciária nos próximos dias.

Crime ocorreu após consumo de bebidas alcoólicas

Segundo as investigações, Oragilda e as vítimas estavam ingerindo bebidas alcoólicas antes do crime.

Uma testemunha relatou à polícia que, após uma discussão, a suspeita teria sufocado a criança e, em seguida, atacado Liria com um golpe de barra de ferro na cabeça.

Após as agressões, Oragilda teria utilizado um galão de gasolina para incendiar a residência, ateando fogo na casa de fora para dentro, impedindo a saída das vítimas.

Investigação

Horas depois do crime, Oragilda foi presa com queimaduras pelo corpo, indicando sua participação no incêndio. A suspeita foi autuada em flagrante e responderá por triplo homicídio qualificado.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e entender a motivação do crime.