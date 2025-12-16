Juti encerra amanhã inscrições para processo seletivo com 39 vagas na educação

As inscrições para o processo seletivo para professores em Juti terminam nesta quarta-feira (17). Ao todo, são 39 vagas destinadas a candidatos com formação em nível superior, além de seleções específicas para professores da educação indígena, com atuação prevista para o ano letivo de 2026.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Semece), localizada na Rua Donizete Ferreira da Costa, nº 642, no Centro do município.

Vagas para professores da rede regular

O processo seletivo principal contempla oportunidades para diferentes áreas da educação básica. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Professor de Práticas de Leitura e Produção Textual (4), Professor de Arte (1), Professor de Ciências da Natureza (2), Professor de Educação Física (3), Professor de Anos Iniciais (13) e Professor de Educação Infantil (16).

A carga horária prevista é de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.788,58. A seleção será realizada por análise de títulos, conforme critérios estabelecidos em edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Educação indígena

Além das vagas para a rede regular, também estão abertas seleções específicas para o cargo de Professor da Educação Indígena. Para concorrer, é necessário possuir magistério indígena e formação em nível superior na área da educação.

Os profissionais selecionados também deverão cumprir jornada de 20 horas semanais, com atuação prevista ao longo do ano letivo de 2026. As inscrições seguem o mesmo prazo e local do processo seletivo principal.