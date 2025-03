Juventude AG será o representante de MS no Brasileiro de Futsal 2025

A organização do Congresso do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 divulgou as equipes que participaram este ano. Agendado para o dia 22 de março, em São Paulo, o Congresso reunirá representantes de 20 equipes, incluindo o Juventude AG, único time de Mato Grosso do Sul confirmado no torneio.

O evento será fundamental para a definição do regulamento da competição e o sorteio das chaves, além de proporcionar um momento de integração entre as equipes de todas as regiões do Brasil. Representando o Estado, só há o Juventude AG no torneio. Ano passado, tinha o Costa Rica também sul-mato-grossense na competição.

Confira os times confirmados no Congresso, com destaque para o MS: