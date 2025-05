Juventude, talento e autenticidade em ascensão no sertanejo nacional

As referências da dupla são múltiplas: da família materna, com forte tradição musical, às influências de Christian & Ralf, Victor & Leo, Jorge & Mateus e Leandro & Leonardo — este último, inclusive, citado como modelo de postura e sintonia entre irmãos.

Dupla mato-grossense aposta em Mato Grosso do Sul para a nova etapa da carreira, após trajetória marcada por superação, redes sociais e parceria com Ana Castela

Durante a entrevista, os músicos também falaram da relação com a dupla Júlia & Rafaela, hoje grandes amigas, e do impacto emocional que a estrada causa na família. “Minha mãe sofre. São só dois filhos e os dois estão longe, vivendo da música. Mas ela sabe que é o que a gente ama”, afirmou Pedro.

Em relação ao estilo musical, Pedro Henrique e João Victor explicaram que buscam fugir do óbvio. A nova fase da carreira traz influências que vão além do sertanejo: afrobeat, MPB, trap e até referências internacionais aparecem nas composições e arranjos.

A faixa “Na Calada da Noite”, por exemplo, tem batida inspirada no afrobeat e conquistou espaço no top 100 do Spotify Brasil.

A dupla revelou também que deixou o preconceito musical para trás ao longo da jornada. “A gente só escutava sertanejo. Hoje ouvimos de tudo: funk, rap, MPB. Tudo soma”, afirmou João.

Essa abertura criativa vem sendo fundamental para a consolidação de um som próprio, que, segundo eles, busca não apenas agradar ao público, mas também dizer algo com identidade.

Mesmo com o sucesso crescente, os planos seguem com os pés no chão. “Fazer um trabalho em inglês ou algo internacional? Talvez no futuro. Por enquanto, queremos conquistar o Brasil inteiro cantando o que a gente acredita”, disse Pedro.