Lago do Amor: Por que as comportas falharam?

Campo Grande vem encarando pancadas fortes de chuva durante todo o mês de março. As previsões divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) trazem alertas de risco potencial para enchentes na capital sul-mato-grossense, com destaque para que a Defesa Civil orientasse o poder público.

A passarela do Lago do Amor, em Campo Grande, foi arrasada mais uma vez após temporal que atingiu a região nesta terça-feira (19) e despejou 65 milímetros de chuva em duas horas – quase metade do previsto para todo o mês de março, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp.

A esposa do homem contou que ele seguia de bicicleta pela passarela do Lago do Amor, quando parte da estrutura se abriu

Mais uma vez a chuvarada em Campo Grande provocou o desabamento de parte da estrutura da passarela do Lago do Amor. Em 2023, parte da estrutura cedeu por força das águas, à época a recomposição estrutural do aterro, vertedouro, muro de contenção e seus complementos no Lago do Amor teve valor de R$ 3.880.427,10., conforme […]

Descuido ou falha técnica?

A vulnerabilidade na região do Lago do Amor era conhecida tanto pelo poder público quanto pela população. A estrutura para evitar alagamentos no local foi reconstruída em 2023 por R$ 3,88 milhões, após colapso semelhante ocorrido em janeiro daquele ano.

Em outubro, apenas um mês após a entrega da nova obra – projetada para abrir manualmente um vertedouro e dar vazão à enxurrada – parte da estrutura cedeu e, somente em dezembro de 2023, foi finalmente concluída.

Já em 2024, as chuvas ficaram abaixo do previsto e a eficiência da estrutura só foi colocada à prova com a chuvarada deste mês. E, novamente, a obra não resistiu ao transbordamento do lago.

Nessa terça-feira (18), mesmo diante dos alertas da meteorologia, o secretário municipal de obras, Marcelo Miglioli, afirmou que não houve previsibilidade para acionar a abertura das comportas:

“A obra de dois anos atrás criou uma comporta para abrir com previsão de chuva, mas ontem foi torrencial e inesperada; não houve tempo hábil” – Marcelo Migioli

Ainda segundo o secretário Miglioli, uma reunião com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), responsável pelo lago, e o Ministério Público do Meio Ambiente foi prometida para tratar do assoreamento, mas ainda sem data definida.

Ele defendeu a obra: “não houve falha na execução […] o sistema é vulnerável a situações como essa”.