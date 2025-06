Lava jatos são multados em R$ 60 mil por jogar água contaminada no solo em Campo Grande

Dois lava jatos localizados na entrada do bairro Portal do Sol, próximo ao Aeroporto Teruel, em Campo Grande, foram autuados por descarte irregular de efluentes contaminados, após fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), realizada na segunda-feira (10).

Os estabelecimentos estavam despejando diretamente no solo a água usada na lavagem de veículos pesados, contendo resíduos de óleo e outros fluidos. De acordo com os policiais, os locais não contavam com sistemas de tratamento ou contenção dos poluentes, o que configura infração à legislação ambiental.

As irregularidades foram identificadas após denúncia anônima. Como resultado, a PMA aplicou duas multas no valor de R$ 30 mil cada, totalizando R$ 60 mil em sanções administrativas.

O descarte inadequado de resíduos desse tipo representa risco à contaminação do solo e do lençol freático, além de comprometer a qualidade ambiental da região.

*Com informações da PMA