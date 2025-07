LDO com 277 emendas será votada nesta quinta-feira na Câmara de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (3), em duas sessões consecutivas, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. A proposta, encaminhada pelo Executivo Municipal, recebeu 277 emendas dos vereadores e será analisada em sessões ordinária e extraordinária no plenário Oliva Enciso.

A sessão ordinária tem início às 9h e votará o texto em primeira discussão. Na sequência, será realizada sessão extraordinária para a segunda votação. Após aprovação, o projeto segue para sanção ou veto da prefeita Adriane Lopes. Caso haja vetos a alguma das emendas, a proposta retorna à Casa de Leis para deliberação final.

O projeto de lei nº 11.777/25, que define as metas fiscais e prioridades da administração pública municipal, prevê orçamento de R$ 6,66 bilhões para o próximo ano — valor ligeiramente inferior ao orçamento de 2025 (R$ 6,68 bilhões), indicando queda de 0,28% nas receitas. Incluindo o Regime Próprio da Previdência Social, a receita total estimada é de R$ 6,8 bilhões.

Segundo o relator da proposta, vereador Otávio Trad, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, foram protocoladas 317 emendas — das quais 34 foram consideradas inaptas por vício formal e seis foram aglutinadas por tratarem do mesmo tema. “Tivemos um número recorde de apresentação de emendas. Isso mostra o envolvimento do Legislativo com a construção de um orçamento mais justo e eficiente”, afirmou Trad.

A população também participou do processo por meio de sugestões aos parlamentares e da Audiência Pública realizada em 16 de maio, que teve transmissão ao vivo pela TV Câmara e YouTube.

Discussão e Impacto das Emendas na LDO 2026

As emendas protocoladas contemplam áreas como saúde, infraestrutura, educação, assistência social, meio ambiente e habitação. Entre os destaques estão: investimentos para o Hospital Municipal, casa de parto humanizado, Hospital Veterinário, ampliação de ciclovias, drenagem urbana e ações voltadas à inclusão.

A LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), estabelecendo as metas da administração pública com base no Plano Plurianual (PPA). As sessões podem ser acompanhadas presencialmente ou pela TV Câmara, no canal 7.3, e também pelo YouTube oficial da Casa de Leis.