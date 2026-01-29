Lei do Silêncio deve voltar à pauta da Câmara em Campo Grande

A reformulação da Lei do Silêncio, que regula os limites de ruído em Campo Grande, deve voltar à pauta da Câmara Municipal em 2026, após pelo menos três anos de paralisação nas discussões. Em vigor desde 1996, a legislação é considerada defasada diante das transformações urbanas, culturais e econômicas da Capital.

A retomada do debate é defendida por vereadores de diferentes partidos, que apontam a necessidade de atualizar as regras para acompanhar o crescimento da cidade e garantir equilíbrio entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

Atualização é vista como prioridade

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto (PSDB), afirmou que a Lei do Silêncio precisa ser rediscutida por estar diretamente ligada ao Plano Diretor e à Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Segundo ele, não é possível pensar o ordenamento urbano sem regras claras sobre ruído.

“A cidade cresceu, mudou de perfil e precisa de uma legislação que reflita essa nova realidade”, destacou.

A expectativa é que o tema seja discutido em conjunto com a revisão da LUOS, considerada uma das principais normas urbanísticas do município.

Falta de clareza e conflitos

Para o vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), a ausência de uma legislação atualizada tem gerado insegurança jurídica e conflitos entre moradores e empresários. Ele lembra que o conceito de zoneamento mudou ao longo dos anos, mas a lei não acompanhou essas transformações.