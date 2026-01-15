Lei impede corte de água para famílias com doentes acamados em Campo Grande

Entrou em vigor nesta quarta-feira (14) a Lei nº 7.576, que proíbe o corte de água em residências de Campo Grande ocupadas por famílias de baixa renda com pessoas acamadas ou em estado terminal. A medida visa garantir acesso contínuo a um serviço essencial, preservando higiene, hidratação e cuidados diários.

O benefício se aplica mesmo em casos de inadimplência, desde que a solicitação seja formalizada e a documentação apresentada esteja em ordem.

Critérios e Processo para o Benefício

Para ser contemplada, a residência deve atender a dois requisitos:

Estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico); Ter morador acamado ou com doença crônico-degenerativa em fase terminal, comprometendo a capacidade funcional, conforto ou vida do paciente.

Solicitação no CRAS

O direito ao benefício não é automático. A solicitação deve ser realizada presencialmente no CRAS mais próximo por familiar, responsável legal ou cuidador. É necessário preencher um formulário e apresentar laudo médico com: