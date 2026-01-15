Lei impede corte de água para famílias com doentes acamados em Campo Grande

Entrou em vigor nesta quarta-feira (14) a Lei nº 7.576, que proíbe o corte de água em residências de Campo Grande ocupadas por famílias de baixa renda com pessoas acamadas ou em estado terminal. A medida visa garantir acesso contínuo a um serviço essencial, preservando higiene, hidratação e cuidados diários.
O benefício se aplica mesmo em casos de inadimplência, desde que a solicitação seja formalizada e a documentação apresentada esteja em ordem.
Critérios e Processo para o Benefício
Para ser contemplada, a residência deve atender a dois requisitos:
- Estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);
- Ter morador acamado ou com doença crônico-degenerativa em fase terminal, comprometendo a capacidade funcional, conforto ou vida do paciente.
Solicitação no CRAS
O direito ao benefício não é automático. A solicitação deve ser realizada presencialmente no CRAS mais próximo por familiar, responsável legal ou cuidador. É necessário preencher um formulário e apresentar laudo médico com:
- Identificação do profissional;
- Descrição detalhada da condição clínica;
- Indicação da impossibilidade de locomoção, quando aplicável.
Validação do Pedido
A solicitação deve ser acompanhada de laudo médico detalhado, contendo identificação do profissional, descrição da condição clínica e, quando aplicável, indicação expressa da impossibilidade de locomoção do paciente.
Com o documento em mãos, a Assistência Social realiza análise técnica para validar a situação. Caso necessário, é elaborado relatório técnico para oficializar a aprovação do benefício. Se o estado de saúde do morador impedir o deslocamento até o CRAS, equipes podem realizar visita domiciliar para checagem das informações, garantindo que o benefício seja concedido apenas a famílias que realmente necessitam.
Ao estabelecer esse fluxo, a lei tenta equilibrar proteção social e controle, garantindo efeito imediato para famílias vulneráveis que precisem manter o abastecimento em casa.