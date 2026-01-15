Veículos de Comunicação
DIREITO AO SERVIÇO ESSENCIAL

Lei impede corte de água para famílias com doentes acamados em Campo Grande

Proteção vale para inscritos no CadÚnico e exige pedido no CRAS com laudo médico e avaliação da Assistência Social.

Gabriela Porto e Adriano Hany

Regra protege famílias do CadÚnico e exige solicitação no CRAS com laudo médico. - Foto: Fernando Brito/ G1/ Divulgação
Regra protege famílias do CadÚnico e exige solicitação no CRAS com laudo médico. - Foto: Fernando Brito/ G1/ Divulgação

Entrou em vigor nesta quarta-feira (14) a Lei nº 7.576, que proíbe o corte de água em residências de Campo Grande ocupadas por famílias de baixa renda com pessoas acamadas ou em estado terminal. A medida visa garantir acesso contínuo a um serviço essencial, preservando higiene, hidratação e cuidados diários.

O benefício se aplica mesmo em casos de inadimplência, desde que a solicitação seja formalizada e a documentação apresentada esteja em ordem.

Critérios e Processo para o Benefício

Para ser contemplada, a residência deve atender a dois requisitos:

  1. Estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);
  2. Ter morador acamado ou com doença crônico-degenerativa em fase terminal, comprometendo a capacidade funcional, conforto ou vida do paciente.

Solicitação no CRAS

O direito ao benefício não é automático. A solicitação deve ser realizada presencialmente no CRAS mais próximo por familiar, responsável legal ou cuidador. É necessário preencher um formulário e apresentar laudo médico com:

  • Identificação do profissional;
  • Descrição detalhada da condição clínica;
  • Indicação da impossibilidade de locomoção, quando aplicável.

Validação do Pedido

A solicitação deve ser acompanhada de laudo médico detalhado, contendo identificação do profissional, descrição da condição clínica e, quando aplicável, indicação expressa da impossibilidade de locomoção do paciente.

Com o documento em mãos, a Assistência Social realiza análise técnica para validar a situação. Caso necessário, é elaborado relatório técnico para oficializar a aprovação do benefício. Se o estado de saúde do morador impedir o deslocamento até o CRAS, equipes podem realizar visita domiciliar para checagem das informações, garantindo que o benefício seja concedido apenas a famílias que realmente necessitam.

Ao estabelecer esse fluxo, a lei tenta equilibrar proteção social e controle, garantindo efeito imediato para famílias vulneráveis que precisem manter o abastecimento em casa.

