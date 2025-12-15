Campo Grande sanciona lei que cria “Salas de Integração Sensorial” para neurodivergentes

A Prefeitura de Campo Grande sancionou uma lei que prevê a criação de “Salas de Integração Sensorial” em órgãos públicos municipais e locais de atendimento coletivo, incluindo terminais de transporte. A medida mira o acolhimento de pessoas neurodivergentes, com atenção a quem convive com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras condições associadas ao processamento sensorial.

A Lei n. 7.540, de 12 de dezembro de 2025, foi sancionada e passou a orientar a implantação de espaços destinados à regulação sensorial em ambientes de grande circulação. Também foi previsto que a execução ocorrerá de forma gradual, conforme a capacidade administrativa e o orçamento do município.

Para que servem as salas sensoriais

A proposta é criar um local de pausa e recomposição em situações de sobrecarga sensorial. Assim, a pessoa pode se afastar, por um período, do fluxo intenso de ruídos, luzes e movimentação, enquanto recebe um ambiente mais estável para retomar a rotina de atendimento e deslocamento.

Ao mesmo tempo, a lei trata o tema como diretriz de política pública, conectando o debate de inclusão ao uso cotidiano de serviços municipais. Em outras palavras, o foco sai do discurso e entra no funcionamento prático de unidades que atendem a população diariamente.

Onde a lei prevê a implantação

O texto aponta locais considerados prioritários por reunirem atendimento direto ao público. Além disso, a lista inclui: