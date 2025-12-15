Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INTEGRAÇÃO SENSORIAL

Campo Grande sanciona lei que cria “Salas de Integração Sensorial” para neurodivergentes

Lei 7.540 cria salas sensoriais em órgãos e terminais de Campo Grande para acolher autistas e TDAH. Veja os detalhes!

Adriano Hany

Sala tranquila com iluminação suave, itens táteis e poltrona confortável, simbolizando espaço de regulação sensorial em órgão público
Campo Grande sanciona lei que prevê salas de integração sensorial em unidades públicas e terminais. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

A Prefeitura de Campo Grande sancionou uma lei que prevê a criação de “Salas de Integração Sensorial” em órgãos públicos municipais e locais de atendimento coletivo, incluindo terminais de transporte. A medida mira o acolhimento de pessoas neurodivergentes, com atenção a quem convive com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras condições associadas ao processamento sensorial.

A Lei n. 7.540, de 12 de dezembro de 2025, foi sancionada e passou a orientar a implantação de espaços destinados à regulação sensorial em ambientes de grande circulação. Também foi previsto que a execução ocorrerá de forma gradual, conforme a capacidade administrativa e o orçamento do município.

Para que servem as salas sensoriais

A proposta é criar um local de pausa e recomposição em situações de sobrecarga sensorial. Assim, a pessoa pode se afastar, por um período, do fluxo intenso de ruídos, luzes e movimentação, enquanto recebe um ambiente mais estável para retomar a rotina de atendimento e deslocamento.

Ao mesmo tempo, a lei trata o tema como diretriz de política pública, conectando o debate de inclusão ao uso cotidiano de serviços municipais. Em outras palavras, o foco sai do discurso e entra no funcionamento prático de unidades que atendem a população diariamente.

Onde a lei prevê a implantação

O texto aponta locais considerados prioritários por reunirem atendimento direto ao público. Além disso, a lista inclui:

Notícias Relacionadas

  • unidades de saúde;
  • CRAS e CREAS;
  • escolas e centros educacionais da rede municipal;
  • terminais de transporte coletivo;
  • repartições administrativas com atendimento presencial.

Dessa forma, a lei tenta cobrir tanto áreas essenciais, como saúde e educação, quanto terminais, onde episódios de estresse sensorial tendem a ser mais frequentes.

Estrutura: o que deve existir no ambiente

A legislação descreve que as salas devem, sempre que possível, contar com recursos de baixa estimulação. Entre eles, aparecem iluminação suave e regulável, ambiente silencioso ou com isolamento acústico, climatização, além de cores com baixa intensidade e mobiliário confortável.

Além disso, são citados itens como brinquedos, materiais táteis e outros recursos que ajudem na autorregulação. Com isso, a sala deixa de ser apenas um “espaço vazio” e passa a funcionar como suporte real para diferentes perfis sensoriais.

Parcerias e implementação gradual

Embora a lei estabeleça a diretriz, a implantação gradual não deve ocorrer em todos os pontos ao mesmo tempo. Por isso, o texto abre caminho para parcerias e convênios, permitindo buscar apoio técnico e financeiro com iniciativa privada, instituições especializadas e organizações da sociedade civil.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos