Leilão da Sefaz reúne mais de 300 lotes de produtos com lances até 29 de setembro

Mais de 300 lotes de produtos variados estão disponíveis em um leilão eletrônico aberto até 29 de setembro, às 10h (horário de MS). A disputa é feita exclusivamente pela internet, no site do leiloeiro responsável, e é organizada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS).

Os valores iniciais vão de R$ 100 a R$ 1.650, com opções para diferentes perfis de compradores. Entre os destaques estão eletrônicos, celulares, videogames, robôs aspiradores, caixas de som, ferramentas, pneus, perfumes, cosméticos, calçados, vestuário e artigos domésticos.

O lote de menor lance é uma cadeira de escritório, enquanto um computador portátil de última geração figura entre os itens mais disputados, com lance inicial de R$ 1.550.

Visitação presencial

Quem quiser avaliar os produtos pessoalmente poderá visitar o local entre 23 e 25 de setembro, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, no Galpão da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6 – Parque dos Poderes, ao lado do Fórum Eleitoral, em Campo Grande/MS. O telefone para contato é (67) 3318-6453.

Edital e participação

O edital completo, com a lista de lotes e regras de participação, está disponível no site da Sefaz/MS e no portal do leiloeiro. Os lances devem ser feitos pela internet, dentro do prazo estabelecido.

