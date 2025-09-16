Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Leilão da Sefaz reúne mais de 300 lotes de produtos com lances até 29 de setembro

Itens vão de eletrônicos a utensílios domésticos, com lances iniciais a partir de R$ 100 e visitação presencial em Campo Grande

Fernando de Carvalho

Itens vão de eletrônicos a utensílios domésticos - Foto: Divulgação/Governo de MS
Itens vão de eletrônicos a utensílios domésticos - Foto: Divulgação/Governo de MS

Mais de 300 lotes de produtos variados estão disponíveis em um leilão eletrônico aberto até 29 de setembro, às 10h (horário de MS). A disputa é feita exclusivamente pela internet, no site do leiloeiro responsável, e é organizada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS).

Os valores iniciais vão de R$ 100 a R$ 1.650, com opções para diferentes perfis de compradores. Entre os destaques estão eletrônicos, celulares, videogames, robôs aspiradores, caixas de som, ferramentas, pneus, perfumes, cosméticos, calçados, vestuário e artigos domésticos.

O lote de menor lance é uma cadeira de escritório, enquanto um computador portátil de última geração figura entre os itens mais disputados, com lance inicial de R$ 1.550.

Visitação presencial

Quem quiser avaliar os produtos pessoalmente poderá visitar o local entre 23 e 25 de setembro, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, no Galpão da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6 – Parque dos Poderes, ao lado do Fórum Eleitoral, em Campo Grande/MS. O telefone para contato é (67) 3318-6453.

Edital e participação

O edital completo, com a lista de lotes e regras de participação, está disponível no site da Sefaz/MS e no portal do leiloeiro. Os lances devem ser feitos pela internet, dentro do prazo estabelecido.

*Com informações do Governo de MS

