Leilão Direito de Viver arrecada R$ 2 milhões para o Hospital de Amor em Campo Grande

O 3º Leilão Direito de Viver arrecadou R$ 2 milhões em prol do Hospital de Amor, neste domingo (14), em Campo Grande. O evento beneficente teve início marcado por forte emoção: a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, abriu os lotes do leilão e foi arrematada por R$ 100 mil.

O momento foi marcante quando a imagem foi entregue aos compradores por Antônio, menino de 7 anos, que venceu o câncer após tratamento no Hospital de Amor, em Barretos. A história do pequeno simbolizou o verdadeiro propósito do Leilão de salvar vidas.

Além dos animais de grande porte foram arrematadas diversas prendas doadas por celebridades. Entre elas, o chapéu da dupla Xitãozinho & Xororó, um dos destaques do leilão, foi arrematado duas vezes. No primeiro lance, foi vendido por R$ 25 mil e, em um gesto de solidariedade, o comprador optou por doá-lo novamente. O item voltou a leilão e foi adquirido por R$ 14 mil, totalizando R$ 39 mil em arrecadação.

Também entre os maiores lances, a camisa da Seleção Brasileira autografada por Ronaldo Fenômeno foi arrematada pelo valor de R$ 21 mil. Já o chapéu autografado pela Boiadeira Ana Castela teve o lance final no valor de R$ 12 mil e do Sorocaba R$ 7 mil. A camisa do Flamengo foi arrematada por R$ 8,2 mil enquanto a do Palmeiras foi vendida por R$ 2,1 mil.

Os convidados também puderam desfrutar de um delicioso almoço, onde o prato principal foi o costelão de chão, e a festa encerrou com chave de ouro com as apresentações musicais de Alisson Lima e da dupla Maria Cecilia e Rodolfo.

O Presidente do Hospital de Amor Henrique Prata destacou que a instituição existe e cresce graças ao amor e à solidariedade.

“A única regra que existe na vida é que, se você quer saber o que é a presença de Deus, faça tudo por amor. O tamanho da nossa fé é o tamanho do nosso amor”, disse.

Henrique também explicou que apenas cerca de 30% das despesas mensais do hospital são cobertas por recursos públicos, enquanto os outros 70%, um déficit aproximado de R$ 47 milhões por mês, dependem exclusivamente de doações e eventos solidários. Em 2024, mais de 950 ações beneficentes ajudaram a manter a rede hospitalar.

Coordenado por Leandro Tenalia, o 3º Leilão Direito de Viver contou com o apoio da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Campo Grande (AVCC), além da participação de produtores rurais, empresas, voluntários e parceiros da causa.