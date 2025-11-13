Leilão Direito de Viver reúne música, costelão e doações para apoiar o Hospital de Amor

O Leilão Direito de Viver, um dos maiores eventos beneficentes do país em apoio ao Hospital de Amor, será realizado no dia 14 de dezembro de 2025, no Recinto Terra Nova, na saída para Rochedo, em Campo Grande.

A programação foi detalhada pelo coordenador voluntário Leandro Tenalia, em entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Evento começa pela manhã e segue até a noite

As atividades iniciam às 10h30, com o tradicional costelão de chão, prato que se tornou marca das mobilizações solidárias ligadas ao agronegócio. Na abertura oficial, o público acompanha a participação de Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor.

O leilão beneficente será o eixo central do evento, reunindo gado de corte, touros de elite, cavalos, mulas e uma lista de prendas especiais. Entre elas, estão uma camisa autografada por Ronaldo Fenômeno e o chapéu assinado pela dupla Fernando & Sorocaba.

A programação musical começa às 18h30, com Alisson Lima, cantor de pegada country e sertaneja, filho de Chitãozinho. Às 20h, sobe ao palco a dupla Maria Cecília & Rodolfo, encerrando a noite.

Doações serão buscadas diretamente nas propriedades

Tenalia destacou que as transportadoras do Estado vão fornecer o frete gratuito para receber doações de animais. De acordo com ele, o caminhão passa dois ou três dias antes do evento para recolher qualquer contribuição.

Segundo o coordenador, a mobilização em Campo Grande tem impacto nacional.

“Um evento grande na Capital ajuda outros leilões em cidades menores. No fim, são quase 600 leilões pelo Brasil, e aqui fazemos o maior”, afirmou.

Como participar ou buscar informações

O coordenador informou que interessados podem tirar dúvidas ou confirmar doações pelo telefone (67) 9 9624-9748. Ele reforça que apoiar o evento ajuda a manter o atendimento 100% gratuito oferecido pelo Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico.

Serviço

Leilão Direito de Viver – Hospital de Amor

📅 14 de dezembro de 2025

⏰ A partir das 10h30

📍 Recinto Terra Nova – saída para Rochedo, Campo Grande

Confira a entrevista na íntegra: