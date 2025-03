Leilão do Detran-MS oferece mais de 140 veículos aptos para circulação

Começa nesta sexta-feira (28) o leilão de veículos apreendidos em pátios do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Estão disponíveis mais de 140 veículos aptos para voltar à circulação, além de sucatas para reaproveitamento de peças e material inservível.

O processo ocorre de forma totalmente online, com encerramento previsto para as 10h do dia 14 de abril.

Os interessados devem acessar o site www.mariafixerleiloes.com.br, onde é possível consultar os lances iniciais e visualizar imagens dos veículos.

Na categoria de veículos com documentação regularizada, o edital inclui 128 motocicletas e 18 carros. Entre os destaques estão um Fiat Línea 2013/2014, com lance mínimo de R$ 7.245, e uma Honda CG 160 FAN 2023/2024, cujo lance inicial é de R$ 4.202.

A visita presencial aos veículos poderá ser feita nos dias 10 e 11 de abril, no pátio da empresa PMAX, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº 16, bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. O atendimento ao público será das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O leilão também inclui 48 lotes de sucata aproveitável, com 122 motocicletas e 36 automóveis. Há ainda um lote único de sucata inservível, com peso estimado em mais de 9 toneladas de material ferroso.

*Com informações do Detran-MS