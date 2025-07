Leilão do Detran-MS tem carro com lance inicial de R$ 3,5 mil

Já está aberto o novo leilão público promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), com veículos apreendidos em oito cidades do estado.

Os lances podem ser feitos até às 10h do dia 22 de julho, exclusivamente pela internet, no site.

Entre os destaques está um Corsa Classic ano 2002/2003, com lance inicial de R$ 3.545, e uma motocicleta Honda CG 160 Start 2023, cujo lance mínimo começa em R$ 3.975.

Honda CG 160 tem lance inicial de R$ 3.975 – Foto: Divulgação/Detran-MS

Ao todo, o leilão oferece 90 veículos para circulação — 81 motocicletas e 9 automóveis — e é aberto para qualquer pessoa física ou jurídica.

Também há oportunidades para empresas

Além dos veículos em condições de rodagem, o leilão conta com 24 lotes classificados como sucatas aproveitáveis, voltados exclusivamente para empresas credenciadas junto ao Detran de qualquer estado e autorizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Esses lotes incluem 30 motocicletas e 18 carros destinados ao desmanche.

Há ainda um lote único de sucata inservível para reciclagem, composto por 214 motocicletas e 1 automóvel. Juntos, os veículos somam cerca de 28,7 toneladas de material ferroso.

Neste caso, os lances só podem ser feitos por empresas do setor de siderurgia, fundição ou reciclagem credenciadas no Detran-MS.

Período de visita

Os veículos estarão disponíveis para visita nos dias 16, 17 e 18 de julho, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

*Com informações do Detran-MS