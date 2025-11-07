Leilão do Detran-MS têm carros e motos a partir de R$ 1 mil

Na última quinta feira(6), O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início a um leilão de veículos. A modalidade é realizada de forma totalmente online e oferece oportunidades para a população adquirir automóveis e motocicletas com lances iniciais abaixo dos valores de mercado.

O pregão disponibiliza 121 veículos aptos a circular, sendo 94 motocicletas e 27 automóveis. Além dos veículos prontos para circulação, o leilão inclue lotes de sucatas: 47 lotes aproveitáveis com 78 motocicletas e 31 automóveis, que são destinados à retirada de peças.

Os interessados têm até o dia 21 de novembro para registrar seus lances no portal oficial do evento.