Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Leilão do Detran-MS têm carros e motos a partir de R$ 1 mil

Leilão oferece carros, motos e sucatas com valores abaixo do mercado.

Arthur Ayres

Toyota Corolla GLI 1.8 (2015/2016, câmbio CVT) pode ser arrematado a partir de R$ 18.926,00 - Foto: Divulgação/ Detran-MS
Toyota Corolla GLI 1.8 (2015/2016, câmbio CVT) pode ser arrematado a partir de R$ 18.926,00 - Foto: Divulgação/ Detran-MS

Na última quinta feira(6), O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início a um leilão de veículos. A modalidade é realizada de forma totalmente online e oferece oportunidades para a população adquirir automóveis e motocicletas com lances iniciais abaixo dos valores de mercado.

O pregão disponibiliza 121 veículos aptos a circular, sendo 94 motocicletas e 27 automóveis. Além dos veículos prontos para circulação, o leilão inclue lotes de sucatas: 47 lotes aproveitáveis com 78 motocicletas e 31 automóveis, que são destinados à retirada de peças.

Os interessados têm até o dia 21 de novembro para registrar seus lances no portal oficial do evento.

Para quem quiser inspecionar os veículos presencialmente, as visitas estão agendadas para os dias 17, 18 e 19 de novembro. No pátio da AUTOTRAN, na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os lances iniciais são competitivos: um Toyota Corolla GLI 1.8 (2015/2016, câmbio CVT) pode ser arrematado a partir de R$ 18.926,00. Outro destaque é a picape Fiat/Strada Freedom (2020/2020), com lance inicial de R$ 18.987,00.

*Com informações do Detran-MS

