Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

solidariedade

Leilão em Campo Grande arrecada recursos para atendimento oncológico gratuito do Hospital de Amor

Ação reúne diferentes setores da sociedade em apoio ao tratamento de câncer

Ana Lorena Franco

A organização prevê a presença de até 1,5 mil pessoas - Reprodução/Redes Sociais
A organização prevê a presença de até 1,5 mil pessoas - Reprodução/Redes Sociais

Campo Grande recebe no domingo, 14 de dezembro, a terceira edição do Leilão Direito de Viver, ação que mobiliza a população para fortalecer o atendimento gratuito oferecido pelo Hospital de Amor a milhares de pacientes com câncer em todo o país

Evento amplia mobilização pela causa

O encontro começa às 10h no Terra Nova Eventos, na MS-080. A programação se estende ao longo do dia com almoço, leilão e shows de Alisson Lima e da dupla Maria Cecília & Rodolfo. A organização prevê a presença de até 1,5 mil pessoas no espaço, que contará com área infantil monitorada.

O leilão reunirá animais de grande porte e diversos itens doados por apoiadores da causa, entre eles uma camisa da Seleção Brasileira assinada por Ronaldo Fenômeno e chapéus autografados por Chitãozinho e Xororó e por Sorocaba.

Mesas com oito lugares custam R$ 3 mil, e bistrôs com quatro banquetas saem por R$ 1,6 mil. Os ingressos podem ser adquiridos no restaurante Vermelho Grill ou pelo telefone (67) 9906-4059.

Hospital atende milhares de pessoas sem custo

A mobilização reforça o esforço para manter o atendimento diário da rede que soma 41 unidades no país. Elas oferecem exames, consultas, cirurgias e tratamentos oncológicos sem cobrança aos pacientes.

Entre as histórias marcadas por esse cuidado está a de Fátima Aparecida de Sousa, 62 anos, moradora da Capital. Ela descobriu um tumor na mama em 2023 durante um exame de rotina realizado ao acompanhar a irmã. O tumor não aparecia em exame feito meses antes em outra instituição. “Imediatamente eles me encaminharam para Barretos e comecei o tratamento. Passei por consultas, cirurgia, radioterapia, tudo”, conta.

O acolhimento e o atendimento gratuito deram sustentação ao processo. “Não sou aposentada. Se tivesse que pagar, eu ou minha família não teríamos condição nenhuma”, finaliza.

Programação do evento

10h30 – Abertura oficial
12h – Almoço
13h – Início do leilão
18h30 – Show de Alisson Lima
20h – Show de Maria Cecília & Rodolfo

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos