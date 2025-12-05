Leilão em Campo Grande arrecada recursos para atendimento oncológico gratuito do Hospital de Amor

Campo Grande recebe no domingo, 14 de dezembro, a terceira edição do Leilão Direito de Viver, ação que mobiliza a população para fortalecer o atendimento gratuito oferecido pelo Hospital de Amor a milhares de pacientes com câncer em todo o país

Evento amplia mobilização pela causa

O encontro começa às 10h no Terra Nova Eventos, na MS-080. A programação se estende ao longo do dia com almoço, leilão e shows de Alisson Lima e da dupla Maria Cecília & Rodolfo. A organização prevê a presença de até 1,5 mil pessoas no espaço, que contará com área infantil monitorada.

O leilão reunirá animais de grande porte e diversos itens doados por apoiadores da causa, entre eles uma camisa da Seleção Brasileira assinada por Ronaldo Fenômeno e chapéus autografados por Chitãozinho e Xororó e por Sorocaba.

Mesas com oito lugares custam R$ 3 mil, e bistrôs com quatro banquetas saem por R$ 1,6 mil. Os ingressos podem ser adquiridos no restaurante Vermelho Grill ou pelo telefone (67) 9906-4059.

Hospital atende milhares de pessoas sem custo

A mobilização reforça o esforço para manter o atendimento diário da rede que soma 41 unidades no país. Elas oferecem exames, consultas, cirurgias e tratamentos oncológicos sem cobrança aos pacientes.

Entre as histórias marcadas por esse cuidado está a de Fátima Aparecida de Sousa, 62 anos, moradora da Capital. Ela descobriu um tumor na mama em 2023 durante um exame de rotina realizado ao acompanhar a irmã. O tumor não aparecia em exame feito meses antes em outra instituição. “Imediatamente eles me encaminharam para Barretos e comecei o tratamento. Passei por consultas, cirurgia, radioterapia, tudo”, conta.

O acolhimento e o atendimento gratuito deram sustentação ao processo. “Não sou aposentada. Se tivesse que pagar, eu ou minha família não teríamos condição nenhuma”, finaliza.

Programação do evento

10h30 – Abertura oficial

12h – Almoço

13h – Início do leilão

18h30 – Show de Alisson Lima

20h – Show de Maria Cecília & Rodolfo