Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Leilão em Campo Grande oferece ônibus, caminhões e motos com lances já abertos

Disputa on-line será em 8 de outubro

Fernando de Carvalho

Disputa on-line será em 8 de outubro - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Disputa on-line será em 8 de outubro - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Ônibus, caminhões, motos, máquinas e até sucatas estão entre os itens do leilão eletrônico nº 007/2025 de Campo Grande, marcado para 8 de outubro. Os lances on-line já estão abertos na plataforma da Casa de Leilões e vão até o dia do certame.

Os bens deixaram de ser usados pela administração municipal e agora podem ser reaproveitados por empresas ou pessoas físicas.

Entre os lotes mais procurados estão ônibus e micro-ônibus — ideais para adaptação em motorhome —, caminhões baú, motocicletas para serviços de entrega e veículos populares voltados a quem busca mobilidade com menor custo.

Também serão ofertados móveis, eletroeletrônicos, máquinas e sucatas, todos avaliados tecnicamente para definição de valor mínimo e preço de mercado.

Como participar

O leilão é aberto ao público. Para dar lances, é preciso se credenciar no site da Casa de Leilões. A visitação dos bens vai de 16 de setembro a 7 de outubro, nos endereços listados no edital, em dois períodos: das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h. Não há visitação no dia da disputa.

Organização e destino da arrecadação

O certame é organizado pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) e pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc). A arrecadação será destinada ao Tesouro Municipal e poderá ser usada na compra de novos bens e em melhorias de infraestrutura, ajudando a reduzir o acúmulo de materiais ociosos.

Serviço

  • Leilão: Eletrônico nº 007/2025
  • Data da disputa: 8 de outubro de 2025
  • Visitação: 16/9 a 7/10, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h
  • Credenciamento e lances: Casa de Leilões
  • Mais informações: Portal da Transparência, PNCP e página da Casa de Leilões; dúvidas pelo telefone (67) 3314-3267 (dias úteis, 7h30–11h e 13h–17h30) ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da Prefeitura de CG

