Leilão oferece mais de 400 lotes com produtos variados; visitação acontece até quinta-feira

Interessados em participar do leilão da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz) têm a oportunidade de conferir presencialmente mais de 400 lotes de até esta quinta-feira (20), em Campo Grande.

Entre os itens disponíveis estão eletrônicos, roupas, cosméticos de luxo, suplementos alimentares e produtos automotivos.

As visitas podem ser realizadas no Galpão da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6, no Parque dos Poderes. O atendimento acontece em dois períodos: das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

O leilão será realizado exclusivamente de forma online, com encerramento previsto para o próximo dia 24 de fevereiro, a partir das 9h (horário de MS). Caso algum lote não seja arrematado, será realizado um segundo leilão, com as mesmas condições de lances iniciais, e término programado para o dia 10 de março, também às 9h.

Como participar

Para participar, pessoas físicas e jurídicas precisam realizar um cadastro prévio no site do Machado Leiloeiro e enviar os documentos necessários — como RG, CPF, comprovante de residência ou CNPJ — com até dois dias úteis de antecedência. No portal, é possível acessar fotos e descrições detalhadas dos produtos disponíveis.

Os lances iniciais variam de R$ 200 a R$ 3 mil, com diversas opções. Um videogame de última geração, por exemplo, tem lance inicial de R$ 700, enquanto um smartphone pode ser arrematado a partir de R$ 320.

Outros destaques incluem instrumentos musicais avaliados em R$ 2,8 mil, artigos de decoração a partir de R$ 700, conjuntos de roupas a partir de R$ 700 e equipamentos de segurança com lances iniciais de R$ 800.

O edital completo do leilão pode ser consultado no site oficial da Sefaz.

Mais informações

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (49) 3198-1350, (49) 99804-0807 ou (67) 3318-6453, além de acessar o site do leiloeiro para detalhes sobre o processo.

*Com informações do Governo de MS