Lewandowski classifica execução de ex-delegado em SP como ‘brutal’ e cobra ação integrada contra o crime

“O assassinato do ex-delegado-geral Ruy Fontes em São Paulo muito nos preocupa, realmente, porque foi um assassinato brutal”, afirmou nesta terça-feira (16) o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao comentar a execução do ex-chefe da Polícia Civil paulista.

O ministro disse ter telefonado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prestando solidariedade às forças de segurança e à família do ex-delegado.

Segundo Lewandowski, o governo federal se colocou à disposição do Estado de São Paulo para colaborar nas investigações com recursos técnicos e bancos de dados federais. “Nós nos colocamos à disposição do Estado, sobretudo no que diz respeito à Polícia Científica. Temos um banco de dados no que diz respeito a balística, DNA, informações. Tudo isso nós colocamos à disposição, se necessário, do governo de São Paulo”, completou.

O ministro destacou ainda que tanto o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, quanto o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, já ofereceram apoio às autoridades paulistas.

“As investigações estão em aberto, não temos nada de concreto ainda, mas certamente serão bem conduzidas pela Polícia de São Paulo, com apoio, se necessário,das forças federais.”, disse.

Crime organizado e armamento pesado

Ao repercutir o caso, Lewandowski defendeu maior integração no combate ao crime organizado. “O crime organizado não é um fenômeno só nacional, hoje é um fenômeno global”, afirmou.

Ele citou a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus para integrar forças de nove países e estados brasileiros na Amazônia Legal, como exemplo de esforço conjunto.

Contexto do crime

O ex-delegado-geral de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, foi morto a tiros por criminosos armados com fuzis na noite de segunda-feira (16), no litoral paulista.

Conhecido por comandar operações contra o PCC nos anos 2000, ele assumiu o cargo na administração municipal em 2023. O caso é investigado pela Polícia Civil com apoio do Ministério Público.