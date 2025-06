Licenciamento de veículos com finais 4 e 5 vence em junho em MS

Os proprietários de veículos com placas de final 4 e 5 devem regularizar o licenciamento anual obrigatório até 30 de junho, último dia útil do mês. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), cerca de 204 mil veículos ainda não regularizaram o licenciamento.

O valor do licenciamento até o vencimento é de 4,53 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de MS), o que corresponde a R$ 238,58. Para quem pagar após o prazo, o valor sobe para R$ 309,38.

Motoristas que forem flagrados em fiscalizações com o licenciamento vencido ou sem portar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), estão sujeitos a infração gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 293,47 e remoção do veículo ao pátio.

O pagamento da taxa pode ser feito em um dos canais de autoatendimento do Detran, no portal de serviços “Meu Detran” ou em uma das agências do Detran-MS.

Problemas com final 3

No início de maio, o Detran-MS identificou falhas de paginação na emissão das guias de licenciamento dos veículos com placa final 3, o que levou a divergências entre os dados da capa da correspondência e o conteúdo da guia.

Como medida corretiva, o vencimento do licenciamento dos veículos com final 3 foi prorrogado para setembro de 2025.